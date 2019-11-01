|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ученые установили, почему на картинах Поллока нет случайных клякс
1.11.2019 17:17
Фото: wp.com
Как выяснили физики, выдающийся американский экспрессионист рисовал идеально ровные линии и не оставлял крупных клякс, успешно избегая спиральной нестабильности внутри потока краски. По мнению ученых, Джексон Поллок имел представление о влиянии законов физики на движение проливаемых на холст веществ.
Исследовательский коллектив возглавлял профессор физики из Брауновского университета (США) Роберто Зенит. Отчет о проделанной работе опубликован в научном журнале PLOS ONE.
По словам Роберто Зенита, художник подсознательно понимал, как могут возникать зоны так называемой спиральной нестабильности внутри потока краски. В результате Джексону Поллоку удавалось их избегать - он совершал движения рукой на достаточной скорости и расстоянии от поверхности холста.
Ученые пришли к такому выводу, просматривая видеозаписи, на кадрах которых было запечатлено, как создавал свои полотна Поллок.
Несколько лет назад творение Джексона Поллока, долгое время считавшееся утерянным, было случайно найдено в гараже пожилого жителя Аризоны. Стоимость картины может составлять около 15 миллионов долларов. Полотно в прошлом принадлежало "нью-йоркской светской львице Дженнифер Гордон Косгрифф", которая была знакома с художником. Среди личных вещей ее сводного брата и была найдена картина идеолога и лидера абстрактного экспрессионизма.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|