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В Камбодже скончались две иностранки, выпившие таблетки от расстройства желудка


1.11.2019 13:56
В Камбодже скончались две иностранки, выпившие таблетки от расстройства желудкаФото: enlineadirecta.info

Две иностранные туристки скончались вскоре после того, как выпили некие лекарства от расстройства желудка, пишет The Sun.

Останки британки Натали Сеймур уже были доставлены на родину и эксперты попытались выяснить причины ее смерти.

22-летняя Натали Сеймур из Великобритании прибыла в Камбоджу за шесть дней до гибели, чтобы провести некоторое время со своей канадской приятельницей Эбби Гэйл Амисола. Год назад девушки познакомились на индонезийском острове Бали и подружились. Канадка также скончалась после приема пока неустановленного препарата.

Сеймур и Амисола начали жаловаться на ухудшение самочувствия вскоре после заселения в хостел Monkey Republic, расположенный в городе Кампот. Ближайшая больница находилась достаточно далеко, поэтому девушки пытались какое-то время решить свои проблемы самостоятельно.

Судя по истории запросов, незадолго до гибелии Сеймур пыталась отыскать в Google сведения о рвоте. Кроме того, в гаджете сохранились упоминания о болях в груди и животе. Девушка также успела отправить сообщение свой матери, в котором писала о том, что собирается пойти в аптеку и купить какие-нибудь противорвотные препараты. Однако боль не прекращалась, поэтому девушки попросили местного жителя доставить их в больницу. По пути они потеряли сознание, а мужчина привез их обратно в хостел. Позже там и нашли тела иностранок.

Как показало вскрытие, проводившееся в Великобритании, у Сеймур имелись серьезные повреждения печени. По мнению специалистов, речь может идти о последствиях приема парацетамола или противосудорожных лекарств.

Минувшей весной в Норвегии скончалась 24-летняя Биргитта Каллестад. Девушка заразилась бешенством на Филиппинах, где проводила отпуск в компании друзей. Вернувшись в Европу, она не сразу обратилась за помощью к медикам. В результате норвежка попала в больницу лишь при появлении первых симптомов, врачи к тому времени уже были бессильны.

Автор: Злата Богатова

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