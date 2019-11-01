|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Канаде пятеро подростков пострадали при стрельбе
1.11.2019 12:15
Фото: smi2.net
Полиция канадского Торонто выясняет обстоятельства инцидента, после которого в больницу попали пятеро подростков 16-18 лет.
Как сообщает радиостанция Radio Canada, состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
По предварительным данным, пятеро подростков были ранены в результате стрельбы на северо-западе Торонто. Черный автомобиль, в котором кроме водителя, находились двое пассажиров, подъехал к зданию, где находилась компания подростков. Войдя внутрь, неизвестные открыли огонь по потерпевшим.
Злоумышленники скрылись, полиция ведет их поиск. Сведений о мотивах преступления пока нет. Известно лишь, что "атака была целенаправленной", как подчеркнул начальник полицейского управления Торонто Марк Сандерс.
Минувшим летом в Канаде были найдены мертвыми подростки, подозреваемые в убийстве трех человек.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|