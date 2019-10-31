Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Южнокорейских студентов Истменовской школы музыки не пустили в Китай

31.10.2019 23:34

Фото: livejournal.com



Китайские власти отказались выдавать визы южнокорейским студентам Истменовской школы музыки, передает агентство Associated Press. Со ссылкой на заявление ректора консерватории уточняется, что после случившегося оркестр откладывает выступления, которые ранее были запланированы в Поднебесной.



До тех пор, пока китайское руководство не разрешит въезд в страну всем участникам оркестра, музыкальный коллектив откажется от запланированных ранее выступлений. Ректор пояснил, что музыкантам не дали визы из-за противоракетного комплекса THAAD, который в 2016 году был развернут на территории Южной Кореи.



Ранее ректор Истменовсткой школы музыки выражал намерение направить оркестр на гастроли в Китай без студентов из Южной Кореи. Но реакция студентов и общественности оказалась столь негативной, что он пересмотрел свое решение.



Предполагалось, что оркестр даст концерты в восьми китайских городах. Выступления, которые должны были состояться, в частности, в Шанхае и Ханчжоу, планировались на период с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года.



Как отмечает Associated Press, решение китайских властей также могло быть обусловлено торговыми конфликтами с Соединенными Штатами и протестными акциями в Гонконге.



На сегодняшний день Истменская школа музыки считается одной из ведущих консерваторий в США. Она представляет собой подразделение Рочестерского университета, находится в городе Рочестер, (штат Нью-Йорк).



Автор: Злата Богатова

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