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Террористы признали гибель аль-Багдади
31.10.2019 19:44
Фото: dialog.ua
Представители запрещенного в России террористического "Исламского государства" (ИГ) заявили о признании гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади, передает британская телерадиокорпорация "Би-би-си". Со ссылкой на подконтрольные боевикам каналы информации уточняется, что уже названо имя нового лидера.
Подтвердив сведения об уничтожении главаря, террористы назвали его преемником Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курейши.
О спецоперации, в ходе которой американские силовики ликвидировали лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади, глава Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил в прошлое воскресенье, 27 октября. Позднее он начал делиться различными подробностями, на что в Вашингтоне отреагировали с беспокойством.
В российском Минобороны ранее с сомнением прокомментировали утверждения об успешно завершенной операции по ликвидации аль-Багдади. Как заявил официальный представитель отечественного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, российская сторона на данный момент пока еще не располагает достоверной информацией об уничтожении главаря террористов.
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