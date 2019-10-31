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В Японии полностью сгорел замок, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО


31.10.2019 17:17
В Японии полностью сгорел замок, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКОФото: livejournal.com

Минувшей ночью в японской Окинаве был практически полностью уничтожен огнем замок рюкюских монархов Cюри.

В 2000 году дворцовый комплекс включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передают японские СМИ со ссылкой на экстренные службы Окинавы, огнем были уничтожены все семь деревянных строений дворцового комплекса, располагавшиеся на площади 4800 кв. м. Сведений о причинах ЧП из официальных источников пока не поступало, обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

Представители местных правоохранительных органов пояснили, что возгорание началось в ходе подготовительных мероприятий к проведению фестиваля, который предполагалось посвятить культуре королевства Рюкю.

Созданный в XIV веке замок Сюри в 2000 году был внесен в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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