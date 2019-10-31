Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США для борьбы с лесными пожарами привлекают заключенных

31.10.2019 15:39

Фото: 27r.ru



Арестанты принимают участие в тушении огня добровольно, получая ежедневно от двух до пяти долларов, передает телекомпания CNN.



В репортаже отмечается, что заключенные привлекаются для борьбы с огнем в районе Сими-Вэлли в Калифорнии.



В регионе, о котором идет речь, огонь уже охватил площадь более 500 га. Среди тех, кто борется с лесными пожарами, можно увидеть заключенных. Люди в оранжевых комбинезонах и защитных масках выстраиваются вдоль шоссе № 23 на расстоянии 40-50 м друг от друга.



Задача арестантов заключается в том, чтобы не допустить распространения пламени. Заключенные внимательно следят за тем, чтобы порывы сильного ветера не разносили горящие ветки на другую сторону шоссе, сообщает канал.



Отмечается, что подобное происходит впервые с периода Второй мировой войны. Согласно решению властей штата Калифорния, заключенных направляют сюда исключительно по их желанию. Все добровольцы при этом могут заработать за день от двух до пяти долларов, а также рассчитывать на сокращение тюремных сроков.



Принимать участие в этих мероприятиях могут все, кроме тех, кто отбывает наказание за поджоги и преступления, связанные с сексуальным насилием.



Автор: Злата Богатова

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