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В США для борьбы с лесными пожарами привлекают заключенных
31.10.2019 15:39
Фото: 27r.ru
Арестанты принимают участие в тушении огня добровольно, получая ежедневно от двух до пяти долларов, передает телекомпания CNN.
В репортаже отмечается, что заключенные привлекаются для борьбы с огнем в районе Сими-Вэлли в Калифорнии.
В регионе, о котором идет речь, огонь уже охватил площадь более 500 га. Среди тех, кто борется с лесными пожарами, можно увидеть заключенных. Люди в оранжевых комбинезонах и защитных масках выстраиваются вдоль шоссе № 23 на расстоянии 40-50 м друг от друга.
Задача арестантов заключается в том, чтобы не допустить распространения пламени. Заключенные внимательно следят за тем, чтобы порывы сильного ветера не разносили горящие ветки на другую сторону шоссе, сообщает канал.
Отмечается, что подобное происходит впервые с периода Второй мировой войны. Согласно решению властей штата Калифорния, заключенных направляют сюда исключительно по их желанию. Все добровольцы при этом могут заработать за день от двух до пяти долларов, а также рассчитывать на сокращение тюремных сроков.
Принимать участие в этих мероприятиях могут все, кроме тех, кто отбывает наказание за поджоги и преступления, связанные с сексуальным насилием.
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