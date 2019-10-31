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В Мексике шесть заключенных погибли в ходе тюремного бунта
31.10.2019 14:27
Фото: weserv.nl
ЧП случилось на территории мексиканского штата Морелос, сообщает Nation News.
По предварительным данным, колония в течение нескольких часов удерживалась членами противоборствующих групп арестантов. При этом заключенные взяли в заложники охранников.
Конфликт, обернувшийся бунтом, произошел в минувший вторник, когда у одного из арестантов украли ботинки. Сначала администрация колонии смогла урегулировать обстановку, но на следующий день заключенные вновь взбунтовались и смогли захватить большую часть тюрьмы.
В ходе беспорядков арестанты устроили поножовщину, жертвами которой стали шесть человек, еще двое были ранены. В числе погибших - главарь местного подразделения наркокартеля "Новое поколение Халиско" Раймундо Исидро Кастро. Он был задержан в минувшем мае по обвинению в целом ряде серьезных преступлений, включая похищения и вымогательство.
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