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Ученые: Самовлюбленные люди меньше подвержены стрессам
30.10.2019 23:51
Фото: tildacdn.com
Как установили британские исследователи, нарциссизм вполне можно считать серьезным эволюционным преимуществом. По мнению ученых, самовлюбленные люди гораздо более в меньшей степени подвержены стрессам и депрессиям.
Исследование проводили специалисты Университета Квинс в Белфасте.
Британские ученые установили, что нарциссизм вполне можно считать существенным эволюционным преимуществом, ведь он способен придавать людям психологическую стойкость.
Обычно считается, что самовлюбленность - не просто неприятная, а даже опасная черта характера. Психологи включают нарциссизм входит в так называемую "темную тетраду" личности, вместе с психопатией и стремлением в грубой форме манипулировать окружающими для достижения своих целей - макиавеллизмом, а также садизмом.
Вместе с тем, результаты исследования показали, что люди с высоким уровнем самовлюбленности обладают большей психологической устойчивостью и способны гораздо более легко переносить стрессы. В результате они в целом обычно склонны позитивно оценивать собственную жизнь, отметил доктор Костас Папагеоргиу.
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