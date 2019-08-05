Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Фадеев отказался от сотрудничества с Наргиз

00:54

Фото: 1miass.ru



По данным российских СМИ, известный продюсер Макс Фадеев "устал от выходок артистки".



О том, что с ней расторгли контракт, Наргиз рассказала на своей странице в инстаграме. Певица с сожалением объявила об отмене выступлений в нескольких городах.



Как сообщила исполнительница, после того, как лейбл Максима Фадеева отказался продолжать сотрудничество с ней, под угрозой срыва оказался большой концертный тур. Проинформировав о том, что расторгает контракт, продюсер запретил ей исполнять сочиненные им песни. По словам Наргиз, в сложившейся ситуации она была вынуждена отменить выступления в целом ряде городов, где планировались концерты. Поблагодарив организаторов за понимание, артистка выразила сожаление из-за обстоятельств, которые препятствуют ее встрече с поклонниками.



В MALFA утверждают, что певица не выходит с ними на связь. Однако юрист Наргиз Бахром Исмаилов уверяет, что представители певицы всячески пытались выйти на контакт с Фадеевым, передает "СтарХит". По его словам, последняя встреча планировалась на 15 часов, но им пришлось уйти через два часа, так и не дождавшись господина Фадеева и его коллег. Лишь после этого пришло письмо, в котором указывалось на отсутствие возможности присутствовать на встрече, пояснил юрист.



Исмаилов предположил, что представители Фадеева рассчитывают "сорвать концерты, чтобы Наргиз сама приняла решение уйти из продюсерского центра".



В ряде источников тем временем появились сообщения о том, что недовольство продюсера могло быть вызвано необязательностью артистки. Как пояснил звездный промоутер Сергей Лавров, мнение которого приводит "Комсомольская правда", Наргиз "всегда была оторвана от реальности". Сотрудничая с ней, он "все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт".



По словам Лаврова, артистка якобы вообще "трезвой не выходила на сцену". Взяв на концерт с собой бутылку виски, Наргиз все выступление "за нее и держалась". После того, как из-за этого возникли проблемы с руководством концертных площадок, певица попросту переливала алкоголь в бутылку из-под газировки, при этом напиваясь до такого состояния, что даже не могла говорить.



Кроме этого, она периодически закатывала скандалы на ровном месте и закрывалась в гримерке с приятельницами из "Битвы экстрасенсов", чтобы раскинуть карты, поделился воспоминаниями промоутер.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 162

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 5.8.2019 00:30 СМИ: Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон

СМИ: Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон 2.8.2019 22:56 Семья Жанны Фриске вернула «Русфонду» все деньги, собранные на ее лечение

Семья Жанны Фриске вернула «Русфонду» все деньги, собранные на ее лечение 25.7.2019 11:54 Мэрилин Керро собирается подать в суд на Александра Шепса

Мэрилин Керро собирается подать в суд на Александра Шепса 25.7.2019 10:36 Энн Хэтуэй вновь готовится стать мамой

Энн Хэтуэй вновь готовится стать мамой 18.7.2019 13:06 С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальном насилии