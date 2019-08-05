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Фадеев отказался от сотрудничества с Наргиз
00:54
Фото: 1miass.ru
По данным российских СМИ, известный продюсер Макс Фадеев "устал от выходок артистки".
О том, что с ней расторгли контракт, Наргиз рассказала на своей странице в инстаграме. Певица с сожалением объявила об отмене выступлений в нескольких городах.
Как сообщила исполнительница, после того, как лейбл Максима Фадеева отказался продолжать сотрудничество с ней, под угрозой срыва оказался большой концертный тур. Проинформировав о том, что расторгает контракт, продюсер запретил ей исполнять сочиненные им песни. По словам Наргиз, в сложившейся ситуации она была вынуждена отменить выступления в целом ряде городов, где планировались концерты. Поблагодарив организаторов за понимание, артистка выразила сожаление из-за обстоятельств, которые препятствуют ее встрече с поклонниками.
В MALFA утверждают, что певица не выходит с ними на связь. Однако юрист Наргиз Бахром Исмаилов уверяет, что представители певицы всячески пытались выйти на контакт с Фадеевым, передает "СтарХит". По его словам, последняя встреча планировалась на 15 часов, но им пришлось уйти через два часа, так и не дождавшись господина Фадеева и его коллег. Лишь после этого пришло письмо, в котором указывалось на отсутствие возможности присутствовать на встрече, пояснил юрист.
Исмаилов предположил, что представители Фадеева рассчитывают "сорвать концерты, чтобы Наргиз сама приняла решение уйти из продюсерского центра".
В ряде источников тем временем появились сообщения о том, что недовольство продюсера могло быть вызвано необязательностью артистки. Как пояснил звездный промоутер Сергей Лавров, мнение которого приводит "Комсомольская правда", Наргиз "всегда была оторвана от реальности". Сотрудничая с ней, он "все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт".
По словам Лаврова, артистка якобы вообще "трезвой не выходила на сцену". Взяв на концерт с собой бутылку виски, Наргиз все выступление "за нее и держалась". После того, как из-за этого возникли проблемы с руководством концертных площадок, певица попросту переливала алкоголь в бутылку из-под газировки, при этом напиваясь до такого состояния, что даже не могла говорить.
Кроме этого, она периодически закатывала скандалы на ровном месте и закрывалась в гримерке с приятельницами из "Битвы экстрасенсов", чтобы раскинуть карты, поделился воспоминаниями промоутер.
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