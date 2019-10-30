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Названа причина смерти канадского манекенщика Zombie Boy


30.10.2019 00:43
Названа причина смерти канадского манекенщика Zombie BoyФото: simpalsmedia.com

Ранее считалось, что 32-летний Рик Дженест, ставший широко известным как Zombie Boy, покончил с собой. Однако коронеры пришли к выводу, что манекенщик, прославившийся из-за множества татуировок и видеоклипа американской звезды Леди Гаги, в дейстовительности погиб в результате несчастного случая.

Как передает телевизионный канал CTV News, коронер Мелисса Ганьон завершила расследование и пришла к заключению о том, что Рик Дженест получил смертельную травму головы, будучи пьяным. Обстоятельства, при которых пострадал манекенщик, не уточняются.

Рика Дженеста ранее внесли в Книгу рекордов Гиннеса как человека с самым большим числом татуировок - разнообразными изображениями было покрыто около 90% поверхности его тела. Среди рисунков особое место занимали насекомые и кости.

Zombie Boy был найден мертвым 8 августа 2018 года, тело 32-летнего манекенщика обнаружили в Монреале. Вскоре пресса начала писать о том, что Дженест мог покончить с собой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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