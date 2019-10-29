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Пилот пропавшего в Пермском крае легкомоторного самолета погиб
29.10.2019 06:04
Фото: simrussia.com
К расследованию крушения частного самолета уже подключился Межгосударственный авиационный комитет (МАК), указано на сайте организации. Причины падения частного легкомоторного самолета в Пермском крае также устанавливают правоохранительные органы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как информирует МАК, уже приступила к работе специально сформированная комиссия, которой предстоит заниматься расследованием катастрофы. На текущий момент сведений о том, что могло стать причиной крушения, из официальных источников не поступало.
В краевом министерстве территориальной безопасности ранее сообщили о том, что найденное в ходе поисковой операции воздушное судно сильно разрушено. Управлявший им глава местной федерации спорта сверхлегкой авиации (СЛА) Геннадий Белоглазов в результате крушения погиб.
ЧП случилось 26 октября, когда в Прикамье пропал вылетевший с аэродрома деревни Нижнее Городище (Частинский район) легкомоторный частный самолет Сеssna-172. Предполагалось, что он совершит посадку в населенном пункте Фролы, однако воздушное судно туда так и не добралось.
В ходе поисково-спасательной операции были найдены фрагменты потерпевшего крушение самолета. Он был найден на расстоянии около 7 км от поселка Аннинск, расположенного примерно в 120-130 км от краевого центра - Перми.
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