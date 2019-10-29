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В Польше задержали мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России
29.10.2019 01:22
Фото: prm.ua
По данным польских СМИ, задержанного уже взяли под стражу на трехмесячный срок.
Информация поступила от представителей Агентства внутренней безопасности Польши. Какие-либо уточняющие сведения о начатом расследовании и личности подозреваемого пока обнародованы не были.
Как сообщает Польское радио со ссылкой на пресс-секретаря министра, который координирует деятельность спецслужб в правительстве страны, Станислава Жарына, власти задержалм мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ.
Отмечается, что некоему Петру С. уже предъявили обвинения в сотрудничестве с российской разведкой - в распоряжении следователей уже имеются соответствующие доказательства.
По словам Жарына, после задержания силовики провели обыски, по результатам которых возникли основания для дополнительных обвинений - в незаконном хранении оружия (вид вооружения не уточняется) и использовании поддельных документов.
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