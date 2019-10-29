В Польше задержали мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Артистов Большого театра встречают в Омане
Артистов Большого театра встречают в Омане
Американец сам добрался до больницы после перестрелки, в которой получил 15 пулевых ранений
Американец сам добрался до больницы после перестрелки, в которой получил 15 пулевых ранений
В Канаде после крушения самолета пропали три человека
В Канаде после крушения самолета пропали три человека
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Кремле прокомментировали ЧП в ЗабайкальеВ Кремле прокомментировали ЧП в Забайкалье
США намерены взять под контроль нефтяные месторождения в СирииСША намерены взять под контроль нефтяные месторождения в Сирии
В Польше задержали мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу РоссииВ Польше задержали мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России
Артистов Большого театра встречают в ОманеАртистов Большого театра встречают в Омане
Во Франции пожилой мужчина устроил стрельбу в мечетиВо Франции пожилой мужчина устроил стрельбу в мечети

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Культурный фонд «Куклы мира» представляет: X Московская международная выставка «Искусство куклы»Культурный фонд «Куклы мира» представляет: X Московская международная выставка «Искусство куклы»
Броши своими руками: что нужно для работы?Броши своими руками: что нужно для работы?
230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»
Конкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ru
Конкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Польше задержали мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России


29.10.2019 01:22
В Польше задержали мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу РоссииФото: prm.ua

По данным польских СМИ, задержанного уже взяли под стражу на трехмесячный срок.

Информация поступила от представителей Агентства внутренней безопасности Польши. Какие-либо уточняющие сведения о начатом расследовании и личности подозреваемого пока обнародованы не были.

Как сообщает Польское радио со ссылкой на пресс-секретаря министра, который координирует деятельность спецслужб в правительстве страны, Станислава Жарына, власти задержалм мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ.

Отмечается, что некоему Петру С. уже предъявили обвинения в сотрудничестве с российской разведкой - в распоряжении следователей уже имеются соответствующие доказательства.

По словам Жарына, после задержания силовики провели обыски, по результатам которых возникли основания для дополнительных обвинений - в незаконном хранении оружия (вид вооружения не уточняется) и использовании поддельных документов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Житель Уфы пропал с двумя малолетними сыновьямиЖитель Уфы пропал с двумя малолетними сыновьями
В Мордовии при столкновении иномарок погибли женщина и подростокВ Мордовии при столкновении иномарок погибли женщина и подросток
Российский подросток получил письмо от Елизаветы IIРоссийский подросток получил письмо от Елизаветы II
В Великобритании предъявили обвинения водителю грузовика, в котором погибли 39 человекВ Великобритании предъявили обвинения водителю грузовика, в котором погибли 39 человек
После скандала с коллектором Сбербанк расторгнет контракт с Национальной службой взыскания После скандала с коллектором Сбербанк расторгнет контракт с Национальной службой взыскания

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 938


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru