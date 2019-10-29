Артистов Большого театра встречают в Омане

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29.10.2019 00:37

Фото: sabcooman.com

Королевская опера Маската



Концертная программа будет включать оперную постановку "История Кая и Герды" и гала-концерт, передает ТАСС.



По словам пресс-атташе ГАБТ Катерины Новиковой, выступления будут проходить на сцене открытой в 2011 году Королевской оперы Маската.



Российским артистам совсем скоро предстоит выйти на сцену первого на Аравийском полуострове оперного театра, пояснила Новикова. По ее словам, ранее в Королевской опере Маската уже гастролировали Пласидо Доминго, Андреа Бочелли, Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, а также другие звезды мирового уровня.



В начале следующего года в Омане будут встречать балетную труппу Большого театра. Как сообщила Катерина Новикова, отечественные артисты уже в январе представят вниманию зарубежных ценителей искусства спектакль "Онегин" в постановке Джона Крэнко на музыку Петра Ильича Чайковского".



Автор: Злата Богатова

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