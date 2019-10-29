Артистов Большого театра встречают в Омане

ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Мордовии при столкновении иномарок погибли женщина и подросток
В Мордовии при столкновении иномарок погибли женщина и подросток
Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Житель Уфы пропал с двумя малолетними сыновьями
Житель Уфы пропал с двумя малолетними сыновьями
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Кремле прокомментировали ЧП в ЗабайкальеВ Кремле прокомментировали ЧП в Забайкалье
США намерены взять под контроль нефтяные месторождения в СирииСША намерены взять под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Артистов Большого театра встречают в ОманеАртистов Большого театра встречают в Омане
Во Франции пожилой мужчина устроил стрельбу в мечетиВо Франции пожилой мужчина устроил стрельбу в мечети
В Удмуртии ребенок погиб на спортплощадкеВ Удмуртии ребенок погиб на спортплощадке

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Культурный фонд «Куклы мира» представляет: X Московская международная выставка «Искусство куклы»Культурный фонд «Куклы мира» представляет: X Московская международная выставка «Искусство куклы»
Броши своими руками: что нужно для работы?Броши своими руками: что нужно для работы?
230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»
Конкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ru
Конкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Артистов Большого театра встречают в Омане


29.10.2019 00:37
Королевская опера МаскатаФото: sabcooman.com
Королевская опера Маската

Концертная программа будет включать оперную постановку "История Кая и Герды" и гала-концерт, передает ТАСС.

По словам пресс-атташе ГАБТ Катерины Новиковой, выступления будут проходить на сцене открытой в 2011 году Королевской оперы Маската.

Российским артистам совсем скоро предстоит выйти на сцену первого на Аравийском полуострове оперного театра, пояснила Новикова. По ее словам, ранее в Королевской опере Маската уже гастролировали Пласидо Доминго, Андреа Бочелли, Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, а также другие звезды мирового уровня.

В начале следующего года в Омане будут встречать балетную труппу Большого театра. Как сообщила Катерина Новикова, отечественные артисты уже в январе представят вниманию зарубежных ценителей искусства спектакль "Онегин" в постановке Джона Крэнко на музыку Петра Ильича Чайковского".

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В Минобороны с сомнением прокомментировали операцию США по ликвидации аль-БагдадиВ Минобороны с сомнением прокомментировали операцию США по ликвидации аль-Багдади
Португальского акушера отстранили от работы после рождения ребенка с серьезной патологиейПортугальского акушера отстранили от работы после рождения ребенка с серьезной патологией
В Мордовии при столкновении иномарок погибли женщина и подростокВ Мордовии при столкновении иномарок погибли женщина и подросток
В Еврейской АО кошка спасла супругов при пожареВ Еврейской АО кошка спасла супругов при пожаре
США намерены взять под контроль нефтяные месторождения в СирииСША намерены взять под контроль нефтяные месторождения в Сирии

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 938


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru