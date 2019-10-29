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Во Франции пожилой мужчина устроил стрельбу в мечети
29.10.2019 00:15
Фото: livejournal.com
К инциденту, случившемуся на юге страны, может оказаться причастен *4-летний Клод Синке, в 2015 году баллотировавшийся на департаментских выборах от партии "Национальный фронт", пишет Le Parisien.
В результате происшествия пострадали два человека.
По данным полицейского департамента Атлантических Пиреней, подозреваемый уже задержан.
ЧП случилось около 15:00 по местному времени (17:00 по Москве), когда пожилой мужчина открыл огонь по верующим в мечети города Байонна. Установлено, что подозреваемый также бросил в здание бутылку с зажигательной смесью. Пожарные, прибыв к месту происшествия, смогли оперативно ликвидировать возгорание.
Отмечается, что в результате инцидента ранения получили два пожилых человека, 74 и 78 лет. Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое - его ранили в область груди.
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