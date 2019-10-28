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В Удмуртии ребенок погиб на спортплощадке
28.10.2019 21:36
Фото: vk.com
По данным ТАСС, двухлетняя девочка зацепилась шарфом за перила и скончалась в результате асфиксии.
Обстоятельства трагического происшествия следователи выясняют в рамках уголовного дела, которое возбудили после смерти ребенка.
ЧП случилось на спортивной площадке, расположенной на территории Завьяловского района республики. Как указано на сайте СУ СКР по Удмуртии, по итогам проверки было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.
По информации ведомства, ребенок погиб вечером 25 октября, когда с матерью и семилетней сестрой пришел на площадку у местного спортивно-оздоровительного комплекса. Девочка пыталась пролезть между перилами металлической конструкции, установленной около стадиона, но повисла. Зацепившись шарфиком, девочка скончалась в результате асфиксии.
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