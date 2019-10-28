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Американец сам добрался до больницы после перестрелки, в которой получил 15 пулевых ранений
28.10.2019 17:35
Фото: vk.com
Имя мужчины, который самостоятельно пришел в больницу, будучи тяжелораненым, не разглашается.
По словам врачей, пациент поступил к ним в критическом состоянии.
ЧП случилось несколько дней назад в Филадельфии, сообщает телевизионный канал Foxnews. Со ссылкой на источники в местной полиции уточняется, что мужчина, получивший пятнадцать ранений в перестрелке, "просто вошел в больницу".
По словам врача, пострадавший получил серьезные повреждения. В момент поступления в больницу он находился в критическом состоянии. Однако на текущий момент медики практически уверены в том, что мужчина выживет.
Полиция приступила к расследованию, выясняя обстоятельства случившегося.
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