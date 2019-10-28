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Дагестанские пограничники изъяли 17 млн рублей, спрятанные в автобусе


28.10.2019 15:33
Дагестанские пограничники изъяли 17 млн рублей, спрятанные в автобусеФото: kaluga24.tv

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики, транспортное средство направлялось в Азербайджан.

В ходе досмотра автобуса дагестанские пограничники обнаружили деньги, которые были спрятаны в различных отсеках.

В общей сложности в автобусе, который следовал в Азербайджан, было найдено и изъято семнадцать миллионов рублей. Инцидент произошел накануне вечером на пункте пропуска "Яраг-Казмаляр", когда транспортное средство пыталось пересечь государственную границу.

Изъятые пограничниками денежные средства были направлены на экспертизу, водителей задержали. Обстоятельства случившегося выясняются, автобус находится на штрафстоянке.

Автор: Злата Богатова

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