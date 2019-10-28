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Ученые назвали причину гибели Аккадской империи


28.10.2019 01:37
Ученые назвали причину гибели Аккадской империиФото: wp.com

По мнению специалистов, главной причиной гибели Аккадской империи являлись изменения климата, повлекшие за собой сильнейшие песчаные бури.

Следствием этого стал постепенный упадок сельского хозяйства, после чего люди покинули регион.

Тайну исчезновения Аккадской империи, существовавшей в Месопотамии в период XXIV — XXII веках до н.э., пытались разгадать исследователи японского Университета Хоккайдо. Ученые в этих целях проводили палеоклиматические реконструкции изменений в температуре и водном режиме, взяв для исследований район, где когда-то находился город Шубат-Эллиль.

В общей сложности японские эксперты проанализировали шесть образцов ископаемых кораллов, датированных 4,1 тысячами лет. Фрагменты, взятые из Оманского залива, сравнивались с современными аналогами. В результате ученые пришли к выводу, что четыре тысячилетия назад в древнейшем государстве наблюдался дефицит осадков и интенсивные пылевые бури.

Аккадская империя - древнейшее государство мира, существовавшее в Месопотамии. Оно появилось в результате завоевательных походов Саргона Древнего в XXIV веке до н.э. и существовало до 2137 г. до н.э. До того, как столицу Аккада разрушили гутии, страна оказалась во власти продолжительного кризиса. Ранее ученые полагали, что он был вызван засухой.

Автор: Злата Богатова

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