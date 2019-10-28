Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Подмосковье задержали студента, готовившего вооруженное нападение на однокурсников

28.10.2019 01:20

Фото: vk.com



По данным правоохранительных органов Подмосковья, у молодого человека, который посещал колледж, в прошлом не раз происходили конфликты с соседями по общежитию. Иногда в результате ссор его избивали, передает ТАСС.



ЧП случилось в городе Зарайске.



Полицейские задержали студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа. По данным правоохранительных органов, молодой человек готовил вооруженное нападение на однокурсников. В настоящее время он уже взят под стражу.



Причиной, по версии следствия, стали конфликтные отношения с другими учащимися данного образовательного учреждения. В отношении студента возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.



Юноша, уже имевший оружие (оно было найдено сотрудниками полиции в результате обыска) собирался устроить массовое убийство прямо во время занятий. Предположительно, молодой человек хотел совершить нападение с использованием пистолета системы Макарова. При этом студент намеревался стрелять лишь в тех, с кем в прошлом конфликтовал, передают российские СМИ со ссылкой на источники в местных силовых структурах.



Автор: Злата Богатова

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