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США объявили о ликвидации аль-Багдади
15:28
Фото: dialog.ua
Официально заявив об уничтожении главаря "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой террористической группировки запрещена в России), американские военные указали на содействие со стороны иракских властей в операции по ликвидации Абу Бакра аль-Багдади.
Соединенные Штаты выразили благодарность руководству Ирака за роль в операции по ликвидации главаря ИГ аль-Багдади. Как заявили представители официального Вашингтона, соответствующая благодарность уже направлена в канцелярию иракского премьера Аделя Абдель Махди.
По данным американской стороны, национальная разведка Ирака указала военным США местонахождение аль-Багдади - лидер ИГ в тот момент находился в населенном пункте Бариша в Сирии. Операция в провинции Идлиб осуществлялась с привлечением восьми американских вертолетов и двух беспилотников. В общей сложности мероприятия продолжались около полутора часов, включая высадку десанта.
Представители властей США заявили, что при авиаударах погибли две супруги аль-Багдади и еще шесть человек, в том числе, ребенок. Спецслужбы отмечают, что аль-Багдади и его жены могли привести в действие взрывные устройства.
Ранее в прессе неоднократно появлялись сообщения о возможном уничтожении аль-Багдади, однако реальных свидетельств его ликвидации не было. В феврале прошлого года распространились сведения о том, что главарь ИГ, серьезно раненный во время авиаудара в мае 2017 года, на пять месяцев отоходил от руководства террористической группировкой.
В минувшем мае газета The Guardian написала о том, что искать главаря террористов помогала вдова одного из наиболее влиятельных членов ИГ - Насрин Асад Ибрагим. Отмечалось, что именно она передала ЦРУ сведения о том, где именно в Мосуле находится дом аль-Багдади, а также указала несколько других мест, где могли укрывать главаря экстремистской группировки.
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