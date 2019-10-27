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Российский подросток получил письмо от Елизаветы II
00:11
Фото: kp.ru
Юноша из Дзержинска (Нижегородская область) написал королеве Великобритании Елизавете II минувшим летом, а не так давно 17-летний Максим Федотов получил ответное послание.
По словам подростка, он писал в Лондон, решив попрактиковаться в английском языке.
В своем письме, рассказал журналистам Максим Федотов, он сообщал о своей жизни. В частности, молодой человек писал о том, что любит историю и собрал большую коллекцию минералов. Школьник также поделился планами на будущее, признавшись британской королеве в том, что собирается стать учителем, передает портал nn.ru. По словам юного россиянина, в своем послании он спрашивал Елизавету II о том, "какие растения она выращивает в королевских садах". Известно, что королева очень увлечена этим занятием, имея личный сад в каждой резиденции.
Недавно подросток неожиданно получил ответное письмо из Великобритани. Послание было написано личной помощницей королевы Элизабет Лининг по ее просьбе. Выразив благодарность, она пояснила, что Ее Величество проявила большой интерес к рассказу о минералах и растениеводстве. Кроме того, Елизавете II было приятно узнать об энтузиазме российского школьника "к истории и желанию преподавать этот предмет".
Нижегородский школьник признался, что когда он получил письмо от британской королевы, многие сначала ему просто не поверили. Сейчас же юноша и его семья испытывают гордость. По словам подростка, он собирается написать Папе Римскому Франциску и попросит у него благословения на предстоящую сдачу ЕГЭ.
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