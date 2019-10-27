Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Российский подросток получил письмо от Елизаветы II

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Фото: kp.ru



Юноша из Дзержинска (Нижегородская область) написал королеве Великобритании Елизавете II минувшим летом, а не так давно 17-летний Максим Федотов получил ответное послание.



По словам подростка, он писал в Лондон, решив попрактиковаться в английском языке.



В своем письме, рассказал журналистам Максим Федотов, он сообщал о своей жизни. В частности, молодой человек писал о том, что любит историю и собрал большую коллекцию минералов. Школьник также поделился планами на будущее , признавшись британской королеве в том, что собирается стать учителем, передает портал nn.ru. По словам юного россиянина, в своем послании он спрашивал Елизавету II о том, "какие растения она выращивает в королевских садах". Известно, что королева очень увлечена этим занятием, имея личный сад в каждой резиденции.



Недавно подросток неожиданно получил ответное письмо из Великобритани . Послание было написано личной помощницей королевы Элизабет Лининг по ее просьбе. Выразив благодарность, она пояснила, что Ее Величество проявила большой интерес к рассказу о минералах и растениеводстве. Кроме того, Елизавете II было приятно узнать об энтузиазме российского школьника "к истории и желанию преподавать этот предмет".



Нижегородский школьник признался, что когда он получил письмо от британской королевы, многие сначала ему просто не поверили. Сейчас же юноша и его семья испытывают гордость. По словам подростка, он собирается написать Папе Римскому Франциску и попросит у него благословения на предстоящую сдачу ЕГЭ.



Автор: Злата Богатова

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