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В Мадриде найдена мумия умершей 15 лет назад женщины
27.10.2019 22:42
Фото: jurnaltv.md
Полицейские испанской столицы обнаружили останки 78-летней женщины, которая умерла как минимум пятнадцать лет назад.
Все это время тело находилось в ванной одной из квартир Мадрида, поэтому мумифицировалось.
Как пишет издание El Mundo со ссылкой на правоохранителей, в последний раз Изабель Риверу видели живой осенью 2004 года. Позже соседи начали чувствовать неприятный запах, доносившийся из ее квартиры, и не раз обращались в полицию. Однако власти на их жалобы жителей этого дома никак не реагировали.
Лишь несколько дней назад в квартиру, расположенную на втором этаже, через окно забрался сотрудник пожарной службы, который и обнаружил мумию в ванной. Позже эксперты пришли к выводу, что смерть наступила в силу естественных причин.
О Ривере известно, что она жила одна, мужа и детей у нее не было. Женщина имела сестер, но не поддерживала с ними связь.
Ранее сообщалось о ЧП в городе Железногорска (Красноярский край), где тело умершей женщины пролежало несколько лет в ее квартире.
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