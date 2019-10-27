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Власти Израиля будут в ускоренном режиме рассматривать прошения об убежище от россиян
27.10.2019 21:20
Фото: gid.ru
Как пишет газета Haaretz, в прошлом году был зафиксирован рост количества граждан РФ, которые просили в Израиле убежища с целью получения временного права на легальную рабочую деятельность.
В результате власти еврейского государства приняли решение ускорить действующий порядок.
По данным газеты, в соответствии с решением руководства страны, прошения о предоставлении убежища, поступающие от граждан РФ, теперь будут рассматриваться в ускоренном порядке. Как информирует на своем сайте Управление по делам миграции и регистрации населения Израиля, поправки вступают в силу уже начиная с 27 октября этого года.
В публикации отмечается, что в течение последних лет все чаще речь идет о таком феномене как "туризм ради убежища". Тысячи иностранцев, как только прибывают в еврейское государство, обращаются к властям Израиля с прошениями о предоставлении им политического убежища. Целью их является получение разрешения на легальное пребывание, чтобы они могли на законных основаниях работать.
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