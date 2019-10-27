Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Израиля будут в ускоренном режиме рассматривать прошения об убежище от россиян

27.10.2019 21:20

Фото: gid.ru



Как пишет газета Haaretz, в прошлом году был зафиксирован рост количества граждан РФ, которые просили в Израиле убежища с целью получения временного права на легальную рабочую деятельность.



В результате власти еврейского государства приняли решение ускорить действующий порядок.



По данным газеты, в соответствии с решением руководства страны, прошения о предоставлении убежища, поступающие от граждан РФ, теперь будут рассматриваться в ускоренном порядке. Как информирует на своем сайте Управление по делам миграции и регистрации населения Израиля, поправки вступают в силу уже начиная с 27 октября этого года.



В публикации отмечается, что в течение последних лет все чаще речь идет о таком феномене как "туризм ради убежища". Тысячи иностранцев, как только прибывают в еврейское государство, обращаются к властям Израиля с прошениями о предоставлении им политического убежища. Целью их является получение разрешения на легальное пребывание, чтобы они могли на законных основаниях работать.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 134

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 27.10.2019 00:55 Мария Бутина вернулась на родину

Мария Бутина вернулась на родину 26.10.2019 22:02 Португальского акушера отстранили от работы после рождения ребенка с серьезной патологией

Португальского акушера отстранили от работы после рождения ребенка с серьезной патологией 26.10.2019 01:58 Международный рейс Norwegian Air задержали из-за нервных бульдогов в пачках

Международный рейс Norwegian Air задержали из-за нервных бульдогов в пачках 25.10.2019 22:09 В Белоруссии вынесли смертный приговор за убийство ребенка

В Белоруссии вынесли смертный приговор за убийство ребенка 25.10.2019 06:43 В Москве у отеля, где остановился Макгрегор, собираются дагестанцы