|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Лидер «Азова» пригрозил ввести 10 тысяч бойцов в Донбасс
27.10.2019 19:26
Фото: rus-news.net
Андрей Билецкий
Лидер батальона "Азов" пригрозил украинскому президенту Владимиру Зеленскому вводом в Донбасс десятков тысяч бойцов. Об этом Андрей Билецкий заявил в соответствующем видеообращении, которое было записано вскоре после того, как глава государства совершил официальный визит в населенный пункт Золотое.
По данным украинских СМИ, Владимир Зеленский, прибыв в поселок Золотое накануне, выразил желание пообщаться с националистами и пошел к дому, на который ему указали местные жители. В результате президент беседовал с бойцами на повышенных тонах, потребовав от них не препятствовать разведению войск.
Как заявил Андрей Билецкий, украинский лидер, говоря о необходимости отвода войск, фактически "сдает огромную территорию". Лидер батальона подчеркнул, что готов ввести в регион десять тысяч человек, если из Донбасса попробуют "выбросить" ветеранов, которые кровью доказали "право на собственное мнение".
Напомним, в прошлом в РФ в отношении бойцов "Азова" (в нашей стране деятельность группировки запрещена) были возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям. В частности, их обвиняют в истязаниях и похищении людей, а также использовании запрещенных средств и методов ведения войны.
Ранее американские конгрессмены потребовали включить батальон "Азов" в список террористических организаций. Сорок республиканцев во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом направили соответствующее ходатайство в Госдепартамент Соединенных Штатов. По мнению конгрессменов, данная группировка пропагандирует идеи расового превосходства. Последствием этого являются регулярно происходящие на Украине теракты ультраправого толка.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|