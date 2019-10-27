Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лидер «Азова» пригрозил ввести 10 тысяч бойцов в Донбасс

27.10.2019 19:26

Фото: rus-news.net

Андрей Билецкий



Лидер батальона "Азов" пригрозил украинскому президенту Владимиру Зеленскому вводом в Донбасс десятков тысяч бойцов. Об этом Андрей Билецкий заявил в соответствующем видеообращении, которое было записано вскоре после того, как глава государства совершил официальный визит в населенный пункт Золотое.



По данным украинских СМИ, Владимир Зеленский, прибыв в поселок Золотое накануне, выразил желание пообщаться с националистами и пошел к дому, на который ему указали местные жители. В результате президент беседовал с бойцами на повышенных тонах, потребовав от них не препятствовать разведению войск.



Как заявил Андрей Билецкий, украинский лидер, говоря о необходимости отвода войск, фактически "сдает огромную территорию". Лидер батальона подчеркнул, что готов ввести в регион десять тысяч человек, если из Донбасса попробуют "выбросить" ветеранов, которые кровью доказали "право на собственное мнение".



Напомним, в прошлом в РФ в отношении бойцов "Азова" (в нашей стране деятельность группировки запрещена) были возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям. В частности, их обвиняют в истязаниях и похищении людей, а также использовании запрещенных средств и методов ведения войны.



Ранее американские конгрессмены потребовали включить батальон "Азов" в список террористических организаций. Сорок республиканцев во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом направили соответствующее ходатайство в Госдепартамент Соединенных Штатов. По мнению конгрессменов, данная группировка пропагандирует идеи расового превосходства. Последствием этого являются регулярно происходящие на Украине теракты ультраправого толка.



Автор: Злата Богатова

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