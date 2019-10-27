Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Шотландских студентов предупредят о сценах насилия в сказках

27.10.2019 14:15

Фото: livejournal.com



Как пишет The Daily Mail, студентов университета Глазго начнут предупреждать о том, что в некоторых сказках могут содержаться эпизоды, связанные с насилием и жестокостью.



Учащихся будут информировать об этом лекторы.



Студенты смогут заранее узнать о том, что в некоторых сказках содержится травмирующий материал. В частности, речь идет о таких известных произведениях, как "Красная шапочка", "Спящая красавица" и "Гензель и Гретель".



Предполагается, что учащихся будут информировать об этом устно либо размещая соответствующие предупреждения на специальном портале. В администрации вуза пояснили, что предпочтение отдается именно устной форме - сайт посещают далеко не все студенты. В результате от неподготовленных учащихся, которых шокировала "Красная шапочка" и содержание некоторых других сказок, уже поступили жалобы.



Кроме потенциально опасных для психики молодежи сказок, студентов будут защищать и от негативного воздействия во время изучения греческой и римской культуры. Лекторам предстоит делать акцент на том, что это совершенно иная, весьма отличающаяся от британской культура, поэтому на занятиях можно столкнуться с описанием сцен сексуального насилия, женоненавистничества, самоубийства и даже пыток.



Автор: Злата Богатова

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