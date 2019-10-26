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Мария Бутина вернулась на родину
00:55
Фото: vk.com
Мария Бутина во время заключения
Осужденная в США россиянка Мария Бутина возвратилась в Москву.
Как передает ТАСС, ранее в столицу из Барнаула уже приехали ее родственники - отец и сестра.
В Москву вернулась гражданка РФ Мария Бутина, которая ранее была осуждена в Соединенных Штатах, а потом выпущена на свободу. В субботу, 26 октября, она на самолете прибыла в российскую столицу из Майами.
Россиянку задержали летом прошлого года, обвинив в том, что она якобы участвовала в неком заговоре, чтобы действовать в пользу иностранного государства на территории США.
Дело Бутиной рассматривалось в минувшем декабре судом столичного округа Колумбия. В ходе слушаний россиянка признала вину по одному из пунктов обвинения, связанным с нарушением американского законодательства об иноагентах. Бутина была вынуждена пойти на сделку с прокуратурой, чтобы минимизировать срок возможного наказания.
26 апреля был вынесен приговор: Бутину осудили на полтора года лишения свободы. Учитывая время, которое россиянка уже провела под стражей, ее освободили в минувшую пятницу, 25 октября. Сразу после того, как гражданка РФ оказалась на свободе, ее депортировали на родину.
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