Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Алтае до восьми человек возросло число жертв аварии с двумя микроавтобусами

11:59

Фото: 22.mchs.gov.ru



По последним данным, в результате ДТП на трассе А-322, где столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и минивен NIissan, погибли восемь человек, столько же пострадали. Состояние пяти человек оценивается как тяжелое.



Среди жертв трагедии - артисты фольклорного коллектива "Сударушки".



Творческий коллектив направлялся на фестиваль в Барнаул. Как рассказала глава районной администрации Светлана Агаркова, на автобусе Fiat артисты выехали из населенного пункта Кабаково Алейского района. В составе "Сударушек" выступали пожилые женщины, пояснила чиновница.



В аварии погибла сотрудница комитета по культуре районной администрации, которая сопровождала артистов, и три участницы коллектива, сообщила Агаркова. Известно также, что водитель, который вез "Сударушек" на фестиваль, имел все разрешительные документы и категорию, необходимую для вождения такого транспорта.



Смертельная авария произошла на границе Топчихинского и Калманского района, поэтому некоторых пострадавших после ДТП увезли в калманскую ЦРБ, а других - в топчихинскую и алейскую ЦРБ. Двое пациентов, состояние которых оценивалось врачами как тяжелое, на вертолете будут доставлены в Барнаул.



По данным местного главка МВД, дорожно-транспортное происшествие случилось в 07:50 местного времени (03:50 по Москве). Автомобиль Nissan Passage под управлением мужчины 1992 г.р. двигался от Барнаула в направлении Алейска. Оказавшись на встречной полосе на 74-м км автодороги Барнаул - Рубцовск, он врезался в Fiat Ducato.



В общей сложности в двух автомобилях находилось шестнадцать человек. По факту аварии уже возбудили уголовное дело.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 111

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 25.10.2019 22:22 В Забайкалье военный расстрелял сослуживцев: погибли 8 человек

В Забайкалье военный расстрелял сослуживцев: погибли 8 человек 25.10.2019 14:10 Скончался житель Сахалина, пострадавший от нападения медведя

Скончался житель Сахалина, пострадавший от нападения медведя 25.10.2019 07:29 В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют около 50 тысяч человек

В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют около 50 тысяч человек 25.10.2019 04:11 В Китае 7 человек погибли в результате пожара на сталелитейном заводе

В Китае 7 человек погибли в результате пожара на сталелитейном заводе 24.10.2019 19:06 Спецборт МЧС доставил в Москву из Северной Осетии обожженного школьника