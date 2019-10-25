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На Алтае до восьми человек возросло число жертв аварии с двумя микроавтобусами
11:59
Фото: 22.mchs.gov.ru
По последним данным, в результате ДТП на трассе А-322, где столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и минивен NIissan, погибли восемь человек, столько же пострадали. Состояние пяти человек оценивается как тяжелое.
Среди жертв трагедии - артисты фольклорного коллектива "Сударушки".
Творческий коллектив направлялся на фестиваль в Барнаул. Как рассказала глава районной администрации Светлана Агаркова, на автобусе Fiat артисты выехали из населенного пункта Кабаково Алейского района. В составе "Сударушек" выступали пожилые женщины, пояснила чиновница.
В аварии погибла сотрудница комитета по культуре районной администрации, которая сопровождала артистов, и три участницы коллектива, сообщила Агаркова. Известно также, что водитель, который вез "Сударушек" на фестиваль, имел все разрешительные документы и категорию, необходимую для вождения такого транспорта.
Смертельная авария произошла на границе Топчихинского и Калманского района, поэтому некоторых пострадавших после ДТП увезли в калманскую ЦРБ, а других - в топчихинскую и алейскую ЦРБ. Двое пациентов, состояние которых оценивалось врачами как тяжелое, на вертолете будут доставлены в Барнаул.
По данным местного главка МВД, дорожно-транспортное происшествие случилось в 07:50 местного времени (03:50 по Москве). Автомобиль Nissan Passage под управлением мужчины 1992 г.р. двигался от Барнаула в направлении Алейска. Оказавшись на встречной полосе на 74-м км автодороги Барнаул - Рубцовск, он врезался в Fiat Ducato.
В общей сложности в двух автомобилях находилось шестнадцать человек. По факту аварии уже возбудили уголовное дело.
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