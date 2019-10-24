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Кучма: «формула Штайнмайера» станет для Украины капканом
01:46
Фото: livejournal.com
Предательством Украины назвал недавнее принятие так называемой "формулы Штайнмайера" бывший глава государства Леонид Кучма.
Как заявил политик, представляющий Киев на переговорах в Минске, это решение не приведет к урегулированию обстановки в Донбассе.
По мнению бывшего украинского президента Леонида Кучмы, "формула Штайнмайера" не будет способствовать установлению мира в Донбассе. На эту тему политик говорил в ходе выступления в Черниговском национальном технологическом университете. Руководитель украинской делегации на минских переговорах принимал участие в торжественной церемонии вручения благотворительных стипендий лучшим студентам вуза.
Говоря о недавнем принятии Киевом "формулы Штайнмайера", Кучма отметил, что Украину тем самым "сдали с потрохами". Бывший президент также назвал полным абсурдом организацию выборов в Донбассе до того, как оттуда будут выведены иностранные войска.
Кучма отметил, что нельзя вести речь о предоставлении особого статуса Донбассу, ведь в действительности это будет свидетельствовать о переходе к конфедеративному устройству страны. Подобное развитие ситуации бывший украинский президент назвал неприемлемым.
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