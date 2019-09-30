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В Минске приняли «формулу Штайнмайера»


05:23
В Минске приняли «формулу Штайнмайера»Фото: voennoedelo.com

В белорусской столице трехсторонняя контактная группа приняла так называемую формулу Штайнмайера, которая не является частью минских соглашений, но при этом может считаться их следствием.

Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и разведение войск.

Согласно "формуле Штайнмайера" также будет проведена амнистия и определится процедура введения особого статуса Донбасса. В дальнейшем там под эгидой ОБСЕ проведут местные выборы.

В ходе очередного раунда переговоров сторонам удалось согласовать разведение войск в двух районах на востоке Украины - Золотом и Петровском. Предполагается, что это произойдет уже 7 октября.

Франк-Вальтер Штайнмайер, в прошлом возглавлявший МИД Германии, еще в 2015 году озвучил предложение о порядке вступления в силу закона о том, чтобы некоторым районам Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО) был предоставлен особый статус.

Предполагалось, что временный статус вступит в силу, когда состоятся внеочередные выборы. После обнародования отчета БДИПЧ ОБСЕ, в котором будет подтверждена легитимность результатов этого голосования, статус может приобрести силу постоянного.

Идея была одобрена участниками встречи "нормандской четверки", которая четыре года назад - 2 октября 2015 года - прошла в Париже. С того времени за ней и закрепилось название "формула Штайнмайера".

Автор: Злата Богатова

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