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В Иерусалиме вновь открыли доступ к "Гробнице царей"
25.10.2019 22:39
Фото: stmegi.com
Франция снова решила открыть доступ к "Гробнице царей", расположенной в Восточном Иерусалиме и имеющей особое религиозное и политическое значение.
Соответствующее заявление сделало французское консульство в Иерусалиме.
Как информирует дипмиссия, посещения "Гробницы царей" будут осуществляться исключительно по вторникам и четвергам. Как подчеркивается в сообщении консульства, посетителям необходимо обязательно зарегистрироваться в онлайн-режиме заранее.
По мнению историков, "Гробница царей" представляет собой место захоронения Елены, царицы Адиабены, вместе с сыном перешедшей в иудаизм. Вместе с тем, существует версия, согласно которой там покоятся останки тестя рабби Акивы и жившего в Иудее богача Кальбы Савуа.
Находящаяся под контролем Франции "Гробница царей" на несколько лет была закрыта на реставрацию. Минувшим летом ее открыли для посещений, но лишь на один день. Причиной поспешного закрытия стали столкновения с ультра-отртодоксами, пытавшимися попасть в здание без билета.
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