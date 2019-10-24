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В США запустят воздушный шар японской художницы Яеи Кусамы
24.10.2019 20:15
Фото: livemaster.ru
Воздушный шар "Любовь летит к небу" эксцентричной японской художницы Яеи Кусамы, которая считается самой дорогой из ныне живущих, поднимется над Нью-Йорком во время ежегодного парада Macy’s.
Мероприятие по традиции состоится в День Благодарения.
Как передает портал ArtNEWS, стиль, в котором создан воздушный шар, является очень узнаваемым. Кусама для его оформления использовала свои излюбленные мотивы - повторяющиеся горошины на красном фоне. В результате появилась очень яркая и при этом притягательная художественная экспрессия.
Одна из старейших и наиболее крупных сетей розничной торговли в Соединенных Штатах — Мacy’s — приобрела известность как магазин, который определил дату Дня Благодарения. В Нью-Йорке его ежегодно отмечают в четвертый четверг ноября, начиная с 1924 года. По традиции в городе устраивают Macy's Thanksgiving Day Parade.
Эксцентричная японка Яеи Кусама, с 1977 года добровольно живущая в психиатрической клинике, в прошлом не раз становилась лидером различных рейтингов. В 2015 году она завоевала титул художника года, а два года спустя была признана самой дорогой художницей планеты - за выставленное на торги полотно "Белый №28" покупатель отдал более семи миллионов долларов.
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