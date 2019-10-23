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Китайское кафе выдавало крашеных собак за детенышей панд
23.10.2019 22:54
Фото: russianwave.com
Как утверждали в заведении, расположенном в китайском городе Чэнду, посетители кафе якобы имеют уникальную возможность увидеть вблизи детенышей большой панды. В действительности же за панд выдавали собак породы чау-чау, предварительно окрашенных в соответствующие цвета.
Как передает BBC, администрация кафе называла его домом животных. Вскоре после того, как выявили обман, разгорелся крупный скандал. Общественность особенно обеспокоилась после того, как высказали свое мнение ветеринары. По словам специалистов, окрашивание может нанести непоправимый вред здоровью собак.
Владелец кафе тем временем пытается оправдаться тем, что покупал очень качественную и поэтому дорогую краску. Окрашивание одного животного с использованием этого средства, произведенного в Японии, обходилось ему примерно в полторы тысячи юаней (свыше 13 тысяч рублей).
Ранее сообщалось о жителе Китая, который два года выращивал щенков, пока не понял, что они никогда не станут собаками. Похожий случай произошел в Бразилии, где пожилому жителю Буэнос-Айреса под видом щенков карликового пуделя продали двух лесных хорьков, откормленных стероидами.
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