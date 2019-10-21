Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Росатоме разъяснили сведения о ввозе в РФ опасных радиоактивных отходов

22:28

Фото: uslugio.com



Как заявили представители АО "Техснабэкспорт", которое входит в "Росатом", информация о том, что в РФ якобы ввозятся высокотоксичные радиоактивные отходы из ФРГ, не соответствует действительности.



Ранее с такими утверждениями выступила организация Greenpeace.



По данным представителей международной экологической организации Greenpeace, на российскую территорию вновь начала транспортировать отходы обогащения урана европейская атомная компания Urenco. Уточнялось, что речь идет о т.н. "хвостах", которые представляют собой обедненный гексафторид урана, ОГФУ.



В сообщении также указывалось, что ввозимый в целях дообогащения на мощностях "Росатома" ОГФУ крайне токсичен и радиоактивен.



В компании "Техснабэкспорт", прокомментировав распространившиеся в прессе сведения, пояснил, что в действительности в РФ ввозят обедненный уран – полезное сырье, предназначенное для использования на обогатительных предприятиях в целях производства обогащенного урана более выгодным экономически способом. Другими словами, в нашу страну это вещество доставляется вовсе "на захоронение", как подчеркивали экологи, заявили представители "Росатома".



Автор: Злата Богатова

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