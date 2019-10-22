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Минск отреагирует на размещение танков США в Литве
07:02
Фото: vk.com
Глава белорусского государства Александр Лукашенко уже отдал соответствующее поручение, заявил госсекретарь Совета безопасности страны Станислав Зась. По его словам, минское руководство, как и власти любой другой страны приступят к проработке ответных мер на действия американской администрации.
После того, как Соединенные Штаты разместили свою военную технику у границ Беларуси, "глава государства поставил задачу Госсекретариату" Совбеза и оборонному министерству о внесении предложений в целях реагирования на действия американской стороны.
Станислав Зась отметил, что на территорию Литвы прибыли подразделения бронетанковой дивизии США. В настоящее время американские военные дислоцированы на одном из крупнейших полигонов этого балтийского государства - Пабраде. Он располагается на расстоянии около пятнадцати километров от белорусской границы.
Учитывая появление американских военнослужащих близ госграниц Беларуси, нельзя быть просто наблюдателем в такой обстановке, заявил Зась.
Напомним, в конце лета Александр Лукашенко отказался от участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, хоть и получил приглашение от польского руководства.
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