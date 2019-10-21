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В Ростовской области фермеры устроили перестрелку: погибли пять человек


22:30
В Ростовской области фермеры устроили перестрелку: погибли пять человекФото: twimg.com

По предварительным данным, причиной конфликта, окончившегося стрельбой, мог стать давний земельный спор.

Следственные органы региона выясняют все обстоятельства случившегося на хуторе под Ростовом-на-Дону в рамках уголовного дела.

Как сообщает РИА Новости, жертвами инцидента стали пять человек, еще двое доставлены в больницу с ранениями. Со ссылкой на ГУ МВД России по региону отмечается, что фермеры устроили перестрелку из-за пастбищ для скота.

Отмечается, что участники конфликта вели стрельбу из охотничьего ружья. Пять мужчин от полученных повреждений скончались на месте, еще двое были доставлены в медицинские учреждения Орловского района Ростовской области.

По факту ЧП, которое случилось в Чернозубовке, уже возбудили уголовное дело. На месте происшествия работают криминалисты, следователи приступили к работе, восстанавливая ход событий.

Автор: Злата Богатова

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