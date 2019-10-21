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В Ростовской области фермеры устроили перестрелку: погибли пять человек
22:30
Фото: twimg.com
По предварительным данным, причиной конфликта, окончившегося стрельбой, мог стать давний земельный спор.
Следственные органы региона выясняют все обстоятельства случившегося на хуторе под Ростовом-на-Дону в рамках уголовного дела.
Как сообщает РИА Новости, жертвами инцидента стали пять человек, еще двое доставлены в больницу с ранениями. Со ссылкой на ГУ МВД России по региону отмечается, что фермеры устроили перестрелку из-за пастбищ для скота.
Отмечается, что участники конфликта вели стрельбу из охотничьего ружья. Пять мужчин от полученных повреждений скончались на месте, еще двое были доставлены в медицинские учреждения Орловского района Ростовской области.
По факту ЧП, которое случилось в Чернозубовке, уже возбудили уголовное дело. На месте происшествия работают криминалисты, следователи приступили к работе, восстанавливая ход событий.
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