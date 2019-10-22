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В Осло задержан вооруженный злоумышленник, сбивший людей на угнанной машине скорой


22.10.2019 22:23
В Осло задержан вооруженный злоумышленник, сбивший людей на угнанной машине скоройФото: sapo.io

Правоохранительные органы норвежской столицы задержали подозреваемого и его сообщницу, сообщают иностранные СМИ.

В операции полицейские задействовали вертолет.

В Осло вооруженный мужчина угнал машину "скорой помощи", после чего умышленно направил ее на пешеходов. В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере пять человек - пожилая пара и женщина с двумя детьми.

В ходе задержания также был ранен сам угонщик. Он открыл огонь по правоохранителям, но был быстро обезврежен и после оказания помощи доставлен у отделение полиции.

Как сообщает телевизионный канал NRK, к нападению причастен 32-летний норвежец. Как и его 25-летняя сообщница, он в прошлом уже попадал в поле зрения полиции. По версии следствия, злоумышленники могут быть связаны с правоэкстремистской средой.

По данным полиции, подозреваемые имели при себе автоматический пистолет и дробовик, а также наркотики. Мотивы преступления выясняются.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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