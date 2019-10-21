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Названа причина смерти дочери посла Ирана в Москве
13:54
Фото: mesta.com.ua
Представители дипмиссии опровергли сведения о самоубийстве, которое, по данным российских СМИ, якобы совершила 28-летняя дочь иранского посла в Москве Мехди Санаи.
Как заявили иностранные дипломаты, Арефех Санаи скончалась от сердечного приступа.
Информация о том, что в Москве якобы совершила суицид 28-летняя дочь иранского посла, не соответствует действительности, передает РИА Новости со ссылкой на представителей дипмиссии. Как заявили иностранные представители, прокомментировав публикации в СМИ, Арефех Санаи действительно умерла, это случилось накануне, 21 октября. Причиной смерти девушки стала острая сердечная недостаточность.
Ранее Telegram-канал 112 сообщил о трагическом происшествии в российской столице, где погибла дочь высокопоставленного иранского дипломата. Позже в ряде источников появились публикации о том, что девушка в последнее время могла страдать от сильной депрессии и была вынуждена принимать препараты, рекомендованные врачами.
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