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Окольцованных на Куршской косе летучих мышей поймали в Германии и Чехии
21.10.2019 22:52
Фото: kotsobaka.com
Как информирует пресс-служба Национального парка "Куршская коса", эксперимент по кольцеванию летучих мышей для изучения маршрутов их миграции можно считать успешным.
Российские ученые и их германские коллеги в первый раз проводили кольцевание представителей этого вида.
В общей сложности зоологи успели окольцевать 589 особей в период миграции. Теперь же начали появляться первые результаты эксперимента - двух летучих мышей поймали, а потом отпустили продолжать полет, на территории Германии и Чехии.
В пресс-службе пояснили, что результаты подтверждают предположения специалистов о том, какими могут быть пути миграции этих животных. Ранее высказывались мнения, согласно которым окольцованные в Куршской косе летучие мыши направятся именно на Запад и Юг Европы, чтобы там перезимовать.
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