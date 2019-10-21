Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Окольцованных на Куршской косе летучих мышей поймали в Германии и Чехии

21.10.2019 22:52

Фото: kotsobaka.com



Как информирует пресс-служба Национального парка "Куршская коса", эксперимент по кольцеванию летучих мышей для изучения маршрутов их миграции можно считать успешным.



Российские ученые и их германские коллеги в первый раз проводили кольцевание представителей этого вида.



В общей сложности зоологи успели окольцевать 589 особей в период миграции. Теперь же начали появляться первые результаты эксперимента - двух летучих мышей поймали, а потом отпустили продолжать полет, на территории Германии и Чехии.



В пресс-службе пояснили, что результаты подтверждают предположения специалистов о том, какими могут быть пути миграции этих животных. Ранее высказывались мнения, согласно которым окольцованные в Куршской косе летучие мыши направятся именно на Запад и Юг Европы, чтобы там перезимовать.



Автор: Злата Богатова

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