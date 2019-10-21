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В Подмосковье найдены тела депутата Татьяны Сидоровой и членов ее семьи
21.10.2019 21:49
Фото: СКР
По версии следствия, убийство было совершено после соответствующего указания криминального авторитета Олега Шишканова.
Предпринимательница и ее близкие считались пропавшими без вести с 2012 года. Следствие при этом имело веские основания полагать, что все четверо стали жертвами преступления.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, опубликовавшая видеокадры с места обнаружения останков, тела депутата Татьяны Сидоровой, ее мужа, сына и сестры были найдены на территории Раменского района Подмосковья.
По данным правоохранительных органов, с гендиректором ЗАО "Племзавод Раменское" и ее близкими расправились за отказ передать участки земли в распоряжение членов преступного сообщества, возглавляемого Олегом Медведевым (в прошлом носил фамилию Шишканов).
Операция по поиску останков осуществлялась совместно с сотрудниками ФСБ. В течение двенадцати суток было исследовано свыше 2 тыс. кв. метров. Раскопки близ дачного массива велись на глубине до 10 метров, пояснили в ведомстве. В результате на глубине порядка четырех метров удалось отыскать останки. По предварительным данным, двое погибших скончались после выстрела в голову. Тела направлены на экспертизу.
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