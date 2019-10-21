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На Курилах утонули сотрудник золотодобывающей компании и работник маяка
21.10.2019 14:02
Фото: russianwave.com
По предварительным данным, двое мужчин погибли в море после опрокидывания лодки, информирует региональное СУ СКР.
Обстоятельства ЧП, случившегося 17 октября у берегов курильского острова Уруп, сейчас устанавливают следователи. По итогам проверки позже примут решение о возбуждении уголовного дела.
По данным СУ СКР по Сахалинской области, инцидент произошел примерно в 14:30 по местному времени, когда с берега острова Уруп двое мужчин на резиновой моторной лодке, принадлежащей "КурилГео", направились к теплоходу той же компании, ведущей в регионе добычу золота.
Море в тот день было неспокойным. По пути к судну, стоящему на рейде острова, лодку, в которой в тот момент плыли сотрудник "КурилГео" и работник маяка "Вандерлинд", накрыло волной. Мужчины оказались за бортом и утонули, лодка перевернулась.
Тела погибших из воды извлекли ставшие очевидцами ЧП сотрудники золотодобывающей компании, пояснили следователи.
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