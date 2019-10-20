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Кадыров: Чечня обеспечит террористов из Сирии местами на кладбище


06:14
Кадыров: Чечня обеспечит террористов из Сирии местами на кладбищеФото: surfingbird.ru

В случае проникновения в республику террористов из САР, заявил Рамзан Кадыров, Чечня готова обеспечивать безопасность России.

Как пошутил глава региона, экстремистов там встретят, с удовольствием предоставив места на кладбище.

По словам чеченского лидера Рамзана Кадырова, террористов из Сирии в республике готовы принять "с удовольствием". На эту тему глава российского региона высказался в эфире "Первого канала".

Чечня сделает все, чтобы защитить Россию, подчеркнул Кадыров. Поэтому террористы "Исламского государства" (ИГ, деятельность экстремистской группировки в РФ официально запрещена), могут рассчитывать лишь на места на кладбище. Кадыров также отметил, что в республике уже подготовлены спецподразделения для борьбы с террористами, которые могут попытаться проникнут в страну из Сирии.

Ранее в германском издании Die Welt появился материал, в котором говорилось о том, что главе российского государства Владимиру Путину удалось без войны одержать победу в Сирии.

Автор: Злата Богатова

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