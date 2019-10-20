Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Die Welt: Путин одерживает победу без войны

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Фото: aif.ru



Как считает колумнист германского издания Die Welt Михайэль Штюрмер, главе российского государства удалось без войны одержать победу в Сирии.



Публикация, посвященная Владимиру Путину, появилась 20 октября, сообщает ТАСС.



В своем материале Михайэль Штюрмер подчеркивает, что российский лидер "достиг того, о чем только могли мечтать военачальники", ведь на протяжении всей истории наивысшим достижением считалась победа без войны.



Обозреватель Welt считает, что действия главы РФ влекут за собой радикальные перемены в геополитической ситуации в мире. Как подчеркивает автор, после вывода американских войск с территории Сирии Владимиру Путину уже ничего не будет мешать в борьбе за власть в регионе между Балтикой и Черным морем.



Автор: Злата Богатова

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