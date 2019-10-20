Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Ямале сотрудника школы-интерната заподозрили в принадлежности к саентологам

20.10.2019 21:06

Фото: vvsu.ru



В одном из отдаленных сел Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в школе трудится приверженец саентологической церкви, передает SMnews.



Как стало известно, сотрудник интерната ведет с детьми разговоры на темы, связанные с религией.



По данным портала, с детьми ведет разговоры на религиозные темы сотрудник, являющийся последователем саентологической церкви (ранее в различных регионах РФ были закрыты по решению суда). Речь идет о человеке, должность которого называется дежурный по режиму, отмечает издание.



Сведения частично подтвердили в департаменте образования ЯНАО. Представители местных властей пояснили, что профессиональная деятельность дежурного по режиму не связана с педагогическим процессом и взаимодействием с детьми. Отмечается, что в начале месяца администрация образовательного учреждения получила соответствующие сигналы, после чего уже была начала служебная проверка.



В департаменте подчеркнули, что пока рано делать какие-либо выводы о том, какого рода воздействие могло оказываться на воспитанников интерната, как и по поводу того, является ли сотрудник действительно приверженцем некой религиозной организации.



По данным SMnews, мужчина неоднократно делился воспоминаниями о том, как в прошлом работал в церкви, о чем свидетельствует запись в трудовой книжке. Как полагают коллеги этого человека, он может быть связан с блогером-коммунистом Ейко Сэротэтто, администрирующим паблик "Голос Тундры". В комментариях, которые были оставлены под ранними записями этого интернет-сообщества, появлялись рассылки, якобы сделанные фондом "Молодежь за права человека". Данное объединение организовано саентологами и полностью ими финансируется.



Автор: Злата Богатова

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