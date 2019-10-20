В Сибири спецназ штурмом взял дом «вора в законе»

ИнтерНовости - новости в стране и мире
СКР: В Красноярском крае было разрушено пять дамб
СКР: В Красноярском крае было разрушено пять дамб
На Ямале сотрудника школы-интерната заподозрили в принадлежности к саентологам
На Ямале сотрудника школы-интерната заподозрили в принадлежности к саентологам
В Ленобласти пенсионер хранил дома 3 кг конопли
В Ленобласти пенсионер хранил дома 3 кг конопли
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Кадыров: Чечня обеспечит террористов из Сирии местами на кладбищеКадыров: Чечня обеспечит террористов из Сирии местами на кладбище
Die Welt: Путин одерживает победу без войны Die Welt: Путин одерживает победу без войны
На Ямале сотрудника школы-интерната заподозрили в принадлежности к саентологамНа Ямале сотрудника школы-интерната заподозрили в принадлежности к саентологам
СКР: В Красноярском крае было разрушено пять дамбСКР: В Красноярском крае было разрушено пять дамб
В Японии активно продолжаются поиски пропавших без вести из-за тайфунаВ Японии активно продолжаются поиски пропавших без вести из-за тайфуна

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»
Конкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ru
Конкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ru
Конкурс "Вместе мы - семья!" в Стране МамКонкурс "Вместе мы - семья!" в Стране Мам
Блиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ruБлиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Сибири спецназ штурмом взял дом «вора в законе»


20.10.2019 17:16
В Сибири спецназ штурмом взял дом «вора в законе»Фото: news-r.ru

В Красноярском крае задержали Константина Найбауэра, более известного в криминальных кругах как Костя Канский.

По данным российских СМИ, загородный дом преступного авторитета штурмовали бойцы СОБРа.

В результате силовой операции, в которой были задействованы спецназовцы, полицейские задержали криминального авторитета  1965 г.р.По данным СМИ, речь идет о Константине Найбауэре, который в преступном сообществе наиболее известен под прозвищем Костя Канский.

На сайте краевого главка МВД уточняется, что задержанного подозревают в преступлении, которое предусмотрено уголовной статьей 210.1 - занятие высшего положения в криминальной иерархии. Позже ведомство представило видеоматериал, на кадрах котором запечатлено, как силовики штурмуют загородный особняк, принадлежащий Найбауэру.

В соответствии со ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса владелец дома был взят под стражу.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В одной из школ Новосибирска найдено тело девочкиВ одной из школ Новосибирска найдено тело девочки
Жителя Орска задержали по подозрению в убийстве материЖителя Орска задержали по подозрению в убийстве матери
В Нигерии около 70 человек освобождены из исламской школыВ Нигерии около 70 человек освобождены из исламской школы
Названы продукты, которые «никогда нельзя есть»Названы продукты, которые «никогда нельзя есть»
Жители Красноярска до смерти избили мужчину, снимая это на видеоЖители Красноярска до смерти избили мужчину, снимая это на видео

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 938


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru