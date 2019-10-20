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В Сибири спецназ штурмом взял дом «вора в законе»
20.10.2019 17:16
Фото: news-r.ru
В Красноярском крае задержали Константина Найбауэра, более известного в криминальных кругах как Костя Канский.
По данным российских СМИ, загородный дом преступного авторитета штурмовали бойцы СОБРа.
В результате силовой операции, в которой были задействованы спецназовцы, полицейские задержали криминального авторитета 1965 г.р.По данным СМИ, речь идет о Константине Найбауэре, который в преступном сообществе наиболее известен под прозвищем Костя Канский.
На сайте краевого главка МВД уточняется, что задержанного подозревают в преступлении, которое предусмотрено уголовной статьей 210.1 - занятие высшего положения в криминальной иерархии. Позже ведомство представило видеоматериал, на кадрах котором запечатлено, как силовики штурмуют загородный особняк, принадлежащий Найбауэру.
В соответствии со ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса владелец дома был взят под стражу.
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