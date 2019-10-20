|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На борту эстонского пассажирского парома скончались двое граждан Финляндии
20.10.2019 16:48
Фото: touristam.com
ЧП случилось на борту прибывшего в Таллин парома Tallink Silja Europa.
Двое молодых финнов были найдены мертвыми в разных каютах круизного судна, сообщает портал Yle.
Как стало известно, сначала в одной из кают парома Tallink Silja Europa нашли труп 25-летней женщины. Это произошло около 3:00 по местному времени. Спустя примерно три часа обнаружили труп 21-летнего парня.
Оба пассажира - граждане Финляндии, уточняется со ссылкой на правоохранительные органы Таллина. Известно, что тела были найдены в различных каютах. Сведений о причинах смерти молодых людей пока нет, назначена экспертиза. Пока лишь известно, что явных признаков криминальной смерти на телах обнаружено не было.
По предварительной информации, смерти молодой женщины и парня никак не связаны между собой, отметили в полиции эстонской столицы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|