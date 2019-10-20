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Уфимский скрипач Рустэм Сулейманов после недельного музыкального перформанса потерял 11 кг


20.10.2019 15:44
Уфимский скрипач Рустэм Сулейманов после недельного музыкального перформанса потерял 11 кгФото: aif.ru

Как и предполагалось, музыкант на протяжении недели исполнял башкирскую музыку, отказавшись от еды.

Все это время уфимский скрипач Рустэм Сулейманов провел в стеклянном кубе на территории центра уличного творчества.

За неделю, пока Рустэм Сулейманов исполняя башкирскую музыку, отказавшись от еды, он потерял одиннадцать килограммов, передает ТАСС. Музыкант, не выходя из стеклянного куба, спал по несколько часов в сутки на принесенном с собой матрасе.

После перформанса, который стартовал 11 октября, Рустэм Сулейманов заявил журналистам, его акция достигла своих результатов. Ранее музыкант выразил намерение привлечь внимание широкой общественности к необходимости сохранения национальной культуры.

Восстанавливать силы скрипач предполагает при помощи моркови и ее сока, постепенно возвращаясь к нормальному рациону.

По словам музыканта, его следующем перформансе, который также будет посвящен башкирскому искусству, будет задействован вертолет. Предполагается, что акция состоится в мае 2020 года.

Автор: Злата Богатова

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