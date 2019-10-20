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К Земле приближается крупный астероид
20.10.2019 01:12
Фото: vk.com
Диаметр этого небесного тела - от 440 до 990 метра, информирует NASA.
Американское агентство предупреждает, что астероид приблизится к Земле в ближайшие дни.
Как указано на портале Центра исследований объектов околоземного пространства NASA (CNEOS), небесное тело 162082 (1998 HL1) окажется около нашей планеты уже совсем скоро - это произойдет 25 октября. Согласно расчетам американских специалистов, астероид со скоростью 11,2 км/c пролетит на расстоянии 6,2 миллиона километра от поверхности Земли.
В сообщении американского агентства уточняется, что небесное тело, получившее имя 162082 (1998 HL1), открыли в апреле 1998 года. По данным специалистов, оно принадлежит к числу Аполлонов - астероидам, имеющих орбиты, которых пересекают орбиту нашей планеты.
На сегодняшний день экспертам NASA уже удалось выявить порядка 93% крупных небесных тел с диаметром более километра, которые могут представлять потенциальную угрозу Земле. Предполагается, что около тысячи такого рода небесных тел сейчас кружит в пределах 195 миллионов километров от Солнца.
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