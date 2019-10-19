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В Нальчике полицейский в драке убил коллегу
19.10.2019 23:58
Фото: vk.com
По данным СКР, инцидент был зафиксирован в Институте повышения квалификации в столице Кабардино-Балкарии. Региональные следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
ЧП случилось в минувшую пятницу, 18 октября, около 19:00, когда произошел конфликт между двумя слушателями Нальчикского филиала Северо-Кавказского Института повышения квалификации Краснодарского университета МВД РФ. Когда перепалка стремительно переросла в драку, невольные очевидцы случившегося поспешили разнять дерущихся.
Как оказалось, один из полицейских в тот момент уже не подавал признаков жизни - от травм, полученных в потасовке с коллегой, он скончался.
Отмечается, что погибший, прибывший в Нальчик из Карелии, служил в отряде спецназначения "Гром" республиканского МВД. Мужчина не подавал признаков жизни, когда дерущихся разняли очевидцы. Второй участник конфликта является сотрудником ППС им. А. Кадырова МВД Чечни.
Правоохранительные органы сейчас продолжают работу по выяснению всех обстоятельств ЧП, пояснили представители главка МВД по КБР.
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