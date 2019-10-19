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Сербия передаст России картины Рериха в обмен на лист рукописного Евангелия
19.10.2019 22:23
Фото: promodj.com
Власти Сербии приняли решение о передаче Москве произведений Николая Рериха.
Как сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступивший в Скупщине (парламенте Сербии), российская сторона в обмен передаст Белграду Петербургский лист Мирославова Евангелия.
По словам главы российского правительства, договоренность, которая была ранее достигнута на президентском уровне об обмене ценностями между Москвой и Белградом, является "действительно серьезным событием". Сербский парламент на сообщение Дмитрия Медведева отреагировал бурными аплодисментами. На это представитель российского руководства отметил, что духовные связи играют огромную роль в сближении народов двух стран.
Речь идет о семи произведениях Николая Рериха, которые относятся к раннему периоду его творчества. Подлинность и историко-культурная ценность этих картин ранее была официально подтверждена экспертами Государственного музея Востока. Работы, которые сейчас пока еще остаются в Народном музее Белграда считались утерянными после того, как весной 1941 года на Югославию напали фашисты.
В Российской национальной библиотеке находится пергаментный лист, который еще в 19-м веке был изъят из Мирославова Евангелия, которое хранится также в Народном музее Белграда. Рукопись является старейшим манускриптом на кириллице, созданным по заказу князя Мирослава в Которе. Реликвия, датированная 12-м веком, вплоть до 1896 года рукопись оставалась в монастыре Хиландар на Афоне. Потом ее доставили в Белград. Кченый и епископ Порфирий (Успенский), изъяв из книги один лист, впоследствии передал его в Публичную библиотеку в Петербурге.
Мирославово Евангелие для сербов является национальной святыней. Восстановление целостности данного культурно-исторического памятника на протяжении многих лет являлось одним из актуальных вопросов для властей страны - руководство Сербии неоднократно поднимало вопрос о том, как возвратить эту реликвию.
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